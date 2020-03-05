Под Москвой появится платный дублер МКАД

Платный скоростной дублер МКАД появится в столичном регионе. Полукольцо протянется от района Москвы Солнцево через Бутово и Лыткарино до подмосковного Железнодорожного. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники.

Как ожидается, дорога будет иметь от четырех до восьми полос и протянется на 53 километра. Предельная скорость движения — 120 километров в час. Строительство объекта обойдется в 86,7 миллиарда рублей, ожидаемое время работ — пять лет. Автомагистраль станет ближайшим дублером МКАД — пройдет на расстоянии 1-12 километров.

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Уточняется, что дорога позволит местным жителям воспользоваться новыми въездами в Москву (по Юго-восточной и Северо-восточной хордам) и в 2,5 раза сократит время в пути от нескольких населенных пунктов до аэропортов Домодедово и Жуковский. Кроме того, будут созданы новые рабочие места.

Проезд на легковом автомобиле и мотоцикле обойдется от Солнцева до Железнодорожного обойдется почти в 500 рублей. Грузовикам и автобусам придется заплатить до 1470 рублей.

Инвестировать в строительство автомагистрали собирается группа компаний «Регион». Соответствующее соглашение с правительством Подмосковья было подписано в феврале. В то же время «Ведомости» уточняют, что проблема финансирования проекта пока не решена.

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