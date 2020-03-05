Блогершу приговорили к 116 годам тюрьмы за мошенничество в интернете

Бразильскую стримершу и бывшую киберспортсменку Шайен Викторио (Shayene Victorio), известную под ником shAy, приговорили к 116 годам тюрьмы за мошенничество с онлайн-магазином. Об этом сообщает Business Insider.

Викторио была совладелицей онлайн-площадки, которая работала с 2013-го по 2017 год. Мошенническая схема заключалось в том, что пользователи, заплатившие за заказ, не получали ни купленные товары, ни возврата средств. От действий владельцев магазина пострадали более 100 человек.

Материалы по теме Военное положение В интернете наступила новая эра. Теперь абсолютно каждый находится под угрозой

Девушка не признала свою вину и заявила, что ответственность за мошенничество лежит на ее партнерах. Сейчас Викторио находится на свободе. Она намерена подать апелляцию и обжаловать решение суда.

При этом в материале Business Insider отмечается, что, в соответствии с бразильским законодательством, максимальный срок тюремного заключения за одно преступление составляет 30 лет, даже если суд назначил человеку более строгое наказание.

Ранее на мошенников пожаловались пользователь платежной системы PayPal и системы электронных платежей Google Pay. По словам пострадавших, с их счетов без их ведома начали пропадать деньги. В общей сложности жертвы киберпреступников потеряли несколько десятков тысяч евро.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!