Брошенного младенца спасли из канализации

В бразильском городе Сан-Паулу сотрудники военной полиции спасли новорожденную девочку, брошенную в канализации. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Крики ребенка услышала соседка. Проверить ее сигнал отправили четырех полицейских. Они нашли в канализации младенца, завернутого в пластиковые пакеты.

Ребенок испачкался в нечистотах, но в остальном не пострадал. Девочку доставили в больницу и отмыли. Остается неясным ни ее точный возраст, ни то, сколько времени она провела в канализации.

Полиция приступила к розыску родителей, которые бросили ребенка. Их подозревают в покушении на убийство.

В 2019 году сообщалось, что в таиландской провинции Накхонратчасима собака обнаружила похороненного заживо новорожденного ребенка. Его матерью оказалась 15-летняя жительница соседней деревни, скрывавшая беременность.

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