Мадуро призвал женщин Венесуэлы родить по шесть детей

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая перед гражданами по телевидению, призвал женщин страны родить по шесть детей, передает Associated Press.

Местный телеканал показал, как глава государства общается на мероприятии с многодетной матерью и говорит ей, что Господь благословляет ее за многочисленное потомство. «Рожать же, рожать — всем, всем женщинам по шесть детей. Пусть родина растет!» — приводит агентство слова Мадуро. Сообщается, что в целом телепередача была посвящена программе повышения рождаемости.

В феврале этого года сообщалось, что из-за экономического кризиса венесуэльцы стали реже предохраняться и в целом заниматься сексом.

С момента прихода к власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро в 2013 году экономика страны сократилась более чем в два раза. Более 4,5 миллиона граждан эмигрировали, примерно 9,3 миллиона — почти треть страны — страдают от недоедания из-за бедности. Причинами этого стали падение цен на нефть, которая занимает 80 процентов в структуре экспорта страны, а также национализация и социалистическая политика.

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