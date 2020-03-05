Зеленский передумал помогать украинке с собакой из Уханя

Украинка Анастасия Зинченко, оставшаяся в охваченном коронавирусом Китае из-за своей собаки, может быть эвакуирована на родину в любой день, однако ее питомца на данный момент нельзя забрать по причине ограничений, введенных властями Китая. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает агентство «Українські Новини».

По его словам, забрать собаку девушка сможет после снятия запрета на перевоз животных. Зеленский передумал помогать украинке, отказавшись присылать «отдельный самолет за собачкой», заявив, что «это уже немножко перебор».

«Есть проблемы внутренние. Она (Зинченко — прим. «Ленты.ру») — нормальный человек, но она должна понять, что сейчас серьезная ситуация. Есть сложные вопросы жизни людей, и мы с ними сейчас работаем. Поэтому это уже не вопрос шуток», — заявил президент.

Ранее Зеленский, узнав об истории Зинченко, которая не может покинуть Китай из-за того, что ее собаку не выпускают без необходимых документов, лично позвонил девушке и пообещал ей помочь.

20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из китайского Уханя, поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре МВД Украины «Новые Санжары». Жители поселка выступали против этого: блокировали дороги, дрались с полицейскими, забрасывали камнями автобус с прибывшими. Несколько силовиков получили травмы. По факту беспорядков правоохранители возбудили восемь уголовных дел.

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