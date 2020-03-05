Сирия вернула захваченный боевиками Т-90

Сирийская армия вернула себе танк Т-90, захваченный протурецкими боевиками в начале февраля. Видеозапись с боевой машиной опубликована в Twitter-аккаунте Serge, принадлежащем военному журналисту.

На кадрах запечатлен Т-90, стоящий возле полуразрушенного дома. По словам журналиста, машина была отбита после того, как террористы покинули сирийский город Саракиб в провинции Идлиб.

Ранее, 27 февраля, стало известно, что боевики, сражающиеся с правительственными войсками в Сирии, пытаются выдать любой подбитый ими танк за современный Т-90 ради дополнительных премий. Большинство видео, на которых якобы запечатлено уничтожение Т-90 противотанковыми управляемыми ракетами боевиков, сняты так, что определить модель подбитой боевой машины по кадрам не представляется возможным. Однако их авторы неизменно утверждают, что им удалось поразить очередной Т-90.

О захвате протурецкими боевиками в Алеппо одного из танков Т-90 сирийской армии сообщалось в начале февраля. Тогда наблюдатели писали, что военные оставили машину при отступлении из деревни Зитан, однако и захватившие ее повстанцы также не стали что-либо делать с ней.

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