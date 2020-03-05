Самая молодая миллиардерша в мире дала имена своим пальцам на ноге

Самая молодая миллиардерша в мире и предпринимательница Кайли Дженнер дала имена своим пальцам на ноге после того, как пользователи сети высмеяли их за размер. Информация появилась в ее Instagram-stories.

Знаменитость опубликовала фотографию, на которой запечатлены ее ноги, и подписала имена пальцев: Тесс, Теги, Тиа, Трикс, Тоби, Тони, Тахне, Таша, Талия и Тина.

Фото: @kyliejenner

«Большие пальцы — мальчики», — уточнила Дженнер.

Ранее, 4 марта, пользователи сети высмеяли слишком короткий палец на ноге самой молодой миллиардерши. На размещенных снимках Кайли и ее сестра Кендалл запечатлены в купальниках с одинаковым разноцветным принтом на фоне виллы. Подписчики обратили внимание на палец Дженнер и посмеялись над его длиной. Позже она объяснила, что сломала палец еще в школе, и из-за этого он стал короче остальных.

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