Аферисты похитили три миллиарда рублей из оборонного бюджета России

Руководству компании ООО «СК "Строй групп"» из подмосковных Химок предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 6 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Речь идет о генеральном директоре предприятия Павле Бабаеве, его советнике Константине Лободе и их соучастниках. По версии следствия, аферисты похитили около трех миллиардов рублей из бюджета России, выделенных на развитие оборонно-промышленного комплекса страны в 2011-2012 годах.

Уже установлено, что похищенные средства были выведены за рубеж на счета аффилированных юридических лиц по фиктивным контрактам. При этом договорные обязательства перед госкорпорациями руководством компании ООО СК "Строй Групп"» исполнены не были, а сроки реализации проектов были сорваны. В настоящее время Бабаев и Лобода отправлены в СИЗО.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, речь идет об 11 контрактах, заключенных ООО СК "Строй Групп"» с предприятиями госкорпорации «Ростех», в частности с Уралвагонзаводом. В рамках контракта с последним исполнитель должен был построить три цеха общей стоимостью 1,8 миллиарда рублей. Однако в срок ни один из них сдан не был, а строители даже не получили зарплаты. Позже выяснилось, что все полученные деньги были выведены в офшоры.

В апреле 2019 года Генеральная прокуратура России обнародовала доклад о хищениях на предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха». По данным надзорного ведомства, похищено около 1,6 миллиарда рублей — средства, выделенные на модернизацию производства и разработку перспективных видов вооружения. Сейчас выясняется, что цифра оказалась заниженной по меньшей мере в два раза.

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