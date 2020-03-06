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Группа Enter Shikari выпустила клип на песню The Dreamers Hotel

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Британская рок-группа Enter Shikari выступит в Москве. Артисты презентуют новый альбом, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Выход шестой пластинки музыкантов, Nothing Is True & Everything Is Possible, запланирован на 17 апреля. Enter Shikari уже выпустили клип на первый сингл альбома, трек The Dreamers Hotel.

Концерт состоится в клубе «16 тонн» 27 апреля. Артисты приедут в Россию в рамках специального небольшого тура, отмечают организаторы. Билеты можно приобрести на сайте nca.ru.

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