Мишустин раскрыл отношение к женщинам в бизнесе

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскрыл свое отношение к женщинам, которые работают в бизнесе. Его слова приводит РИА Новости.

«Я как мужчина вообще считаю, что женщина — это не беда», — сказал глава российского правительства. Также он добавил, что женщина-предприниматель — это прекрасно.

Мишустин вспомнил опыт работы в налоговой сфере и указал, что среди сотрудников там около 80 процентов женщины, назвав их самыми лучшими сотрудниками. «Они профессиональные, они аккуратные, они усидчивые, абсолютно в этом смысле преданные делу», — добавил Мишустин.

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Согласно недавнему исследованию сервиса «Работа.ру», желаемый размер зарплаты, которую бы хотели получать женщины, в России составляет в среднем 80 тысяч рублей. В Москве этот показатель выше — 97 тысяч рублей.

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