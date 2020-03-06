Видео: t.me/bazabazon

Автомобильный таран участников массовой драки в Москве попал на видео, его публикует издание Baza.

На кадрах видно, как на пешеходном переходе несколько человек дерутся. Один из участников потасовки садится в припаркованную рядом с переходом машину. После этого он совершает наезд на людей, которые участвовали в драке.

Как отмечает издание, несколько человек получили тяжелые травмы, в том числе девушка, которая случайно оказалась рядом. Водителя задержали, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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