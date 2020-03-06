В УВД по ЗАО Москвы прошли обыски по делу Голунова

В управлении внутренних дел (УВД) по Западному административному округу Москвы прошли обыски по делу о незаконном задержании Ивана Голунова. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает ТАСС.

По данным источника агентства, следственные действия прошли в кабинетах сотрудников отдела наркоконтроля, в том числе арестованных по делу Голунова экс-полицейских Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева и Игоря Ляховца.

Адвокат Ляховца Алексей Коврижкин отметил, что обыски проводят сотрудники Следственного комитета и Управления собственной безопасности столичного главка МВД.

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Журналиста Ивана Голунова задержали в июне 2019 года в Москве по подозрению покушении на сбыт наркотиков. Грубые нарушения при задержании репортера вызвали общественный резонанс: активисты собирались у здания Главного управления МВД по Москве с требованием освободить Голунова, в его защиту выступили многие российские СМИ. Несколько дней спустя министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста и его освобождении.

По делу Голунова были задержаны, а затем арестованы пятеро полицейских. Им предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

5 марта сообщалось, что Голунова направят на психолого-психиатрическую экспертизу. Она будет проходить в рамках уголовного дела в отношении бывших полицейских, которые обвиняются в его незаконном задержании.

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