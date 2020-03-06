Путин перечислил необходимые для ребенка качества

Президент России Владимир Путин в преддверии 8 Марта по просьбе жительницы Иваново рассказал, какими качествами должен обладать ребенок, чтобы стать главой государства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Самое главное, чтобы он был добрым, порядочным человеком, чтобы он любил и чтобы его любили», — перечислил Путин во время встречи с представителями ивановской общественности.

Российский лидер подчеркнул, что роль женщины в жизни ребенка уникальна. По мнению Путина, дети достаточно долго «живут в мире мамы», и вся их жизнь концентрируется там. Однако он отметил, что отец для детей тоже очень важен.

Ранее сообщалось, что во время общения президента с жителями Иваново после его посещения местной поликлиники одна из присутствовавших там горожанок предложила Путину взять ее замуж. После этого девушка и президент перекинулись парой фраз.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!