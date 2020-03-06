Парень лизнул мороженое в магазине и получил тюремный срок

Житель американского штата Техас получил тюремный срок за то, что лизнул мороженое в магазине Walmart втайне от покупателей и убрал упаковку с лакомством обратно на прилавок. Как сообщает местный телеканал ABC13, инцидент был снят на видео и опубликован в соцсети самим нарушителем.

Суд признал, что действия 24-летнего Д'Эдриена Андерсона (D’Adrien Anderson) были преступными. Он получил 30 дней тюрьмы, а также 100 дней обязательных работ. Также американец должен оплатить штраф в тысячу доллларов (67,6 тысяч рублей по текущему курсу) и возместить убытки производителю мороженого, компании Blue Bell, в размере 1565 долларов (105,6 тысяч рублей).

Парень опубликовал ролик в августе 2019 года. Отец осужденного рассказал, что действия сына были нацелены на получение лайков в Facebook.

Андерсон был одним из нескольких американцев, которые стали подражать первому подобному ролику с девушкой. Она вынула мороженое из холодильника, открыла его, облизала, закрыла и убрала назад в холодильник. Ролик стал вирусным в начале июля после публикации юзера Twitter с ником Optimus Primal. Содержание видео возмутило пользователей интернета. Производитель десерта также осудил действия героини ролика.

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