Мужчина лизнул чужое мороженое и был объявлен в розыск

Американская полиция объявила в розыск мужчину, который снял на видео, как он лизнул мороженое Blue Bell в магазине и убрал его обратно в холодильник. Как сообщает New York Post, 24-летний житель Техаса подражал другим людям, ранее уже делавшим подобное.

По словам полицейских, Д'Эдриен Андерсон (D’Adrien Anderson) опубликовал соответствующее видео в соцсетях. Камеры наблюдения в супермаркете Walmart зафиксировали, что мужчина позднее взял мороженое из холодильника и заплатил за него. Этого момента нет в его ролике, опубликованном в интернете.

Прокурор округа Джефферсон Боб Ворсем (Bob Wortham) подчеркнул, что торговая точка была вынуждена утилизировать остальные упаковки мороженого в целях безопасности. «Такое поведение может привести к чему-то более серьезному и страшному», — считает он.

В объявлении о розыске говорится, что Андерсона обвиняют в преступлении, за которое предусмотрено до одного года тюремного срока и штраф в размере четырех тысяч долларов (263 тысячи рублей).

В июле жителя американского штата Луизиана задержали после того, как он лизнул мороженое Blue Bell в магазине. Американец также подражал девушке из самого первого ролика, ставшего вирусным.

В каждом из таких видео человек берет мороженое из холодильника, открывает его, облизывает лакомство, закрывает и убирает обратно в холодильник. Производитель десерта осудил действия героини вирусного видео. Первый ролик стал популярным в начале июля после публикации юзера Twitter с ником Optimus Primal. Еще тогда содержание ролика возмутило пользователей интернета.

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