В российском городе разведенная пара захотела поделить здание вуза

Разведенная пара из Курска пытается поделить здание вуза. Бывшая жена учредителя Регионального открытого социального института (РОСИ) обратилась в суд, чтобы урегулировать свои имущественные права. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда.

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В ходе бракоразводного процесса женщина попыталась добиться от своего экс-супруга признания ее права собственности на здание и часть земельного участка, расположенного рядом. Заявительница не собирается присвоить все здание, тогда как ее муж заявляет о своих исключительных правах.

Судебные тяжбы еще не закончены, и женщина имеет большие шансы выиграть дело. В пресс-службе Кировского районного суда напомнили, что имущество, нажитое во время брака, по законодательству является совместной собственностью супругов. Именно этого и пытается добиться женщина. Рассмотрение иска состоится уже в ближайшие дни.

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