Украина соберет Совбез ООН из-за Крыма

Украина в пятницу, 6 марта, соберет заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации в Крыму. Об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на пресс-секретаря постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко.

«По инициативе Украины и ее партнеров — Эстонии, США, Германии, Франции, Великобритании и Бельгии — состоится заседание Совета Безопасности ООН по формуле Аррии относительно ситуации в Автономной республике Крым и городе Севастополь», — написал он.

В заседании будут участвовать постпред украинского президента в Крыму и лидеры «Меджлиса крымскотатарского народа» (запрещенная в России организация). Они намерены проинформировать международное сообщество о «продолжающихся нарушениях прав человека» в Крыму, заявил Николенко. Заседание по формуле Аррии предполагает широкий круг участников.

Ранее новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды на полуостров, но добавил, что пока это невозможно.

Крым присоединился к России в марте 2014 года по результатам проведенного на полуострове референдума. Украина обвиняет Россию в оккупации территории.

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