Apple отложила выпуск iPhone SE 2

Apple планирует отложить выход дешевого смартфона, известного как iPhone SE 2. Об этом со ссылкой на источники в Тайване сообщает издание DigiTimes.

Источник в цепочке производства смартфона рассказал, что сроки поставок системных плат для iPhone SE 2 перенесены с первого квартала на второй. По его информации, такое решение было принято из-за вспышки пневмонии COVID-19, вызванной вирусом SARS-CoV-2. Также инсайдер сообщил, что доходы производителя основных компонентов для дешевого iPhone — компании Zhen Ding Technology — во втором квартале будут выше обычного.

Издание 9to5mac предположило, что анонс iPhone SE 2 состоится в запланированный срок, однако выход устройства на рынок придется перенести с марта на поздний апрель. Журналисты считают, что на старте продаж новый смартфон будет дефицитной моделью.

В феврале близкие к цепочке производства устройства инсайдеры заявили, что презентация доступного iPhone состоится 31 марта, выход в продажу намечен на 3 апреля. Источники уточнили, что название нового девайса еще не утверждено: аппарат назовут либо iPhone SE 2, либо iPhone 9.

Ранее источники издания Fast Company рассказали, что стоимость преемника iPhone SE составит 399 долларов, или почти 25 тысяч рублей. Авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко в своем отчете за октябрь 2019 года заявил, что Apple готовит дешевый смартфон. Аппарат выйдет в первой половине 2020 года, получит корпус от iPhone 8, процессор А13, три гигабайта оперативной памяти и одинарную камеру.

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