Названа дата премьеры Т-90М «Прорыв»

Российские военные впервые задействуют танки Т-90М «Прорыв» 9 мая в параде Победы на Красной площади в Москве. О дате премьеры машин сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, танки будут представлены в колонне военной техники. Собеседник агентства напомнил, что государственные испытания машины завершены, скоро «Прорыв» поступит в войска.

Т-90М («Изделие 188М») создавался в рамках опытно-конструкторской работы «Прорыв-3». Танк представляет собой модернизированный вариант Т-90А.

Танк оснащен динамической защитой третьего поколения, способной противостоять современным противотанковым средствам. Масса боевой машины с учетом увеличенных показателей защиты и боевой мощи не превышает 50 тонн, что дает танку преимущество в мобильности перед конкурентами.

В 2020 году, как писал ТАСС со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу, в параде примут участие 225 единиц вооружения и военной техники, 24 новейших образца боевой техники будут продемонстрированы впервые.

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