Путин поручил наказывать за нарушения при голосовании по Конституции

Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за нарушения при голосовании по конституции. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что голосование будет организовано и проведено по модели закона о президентских выборах. «Это значит, что и ответственности за нарушение процедуры должны быть такими же, как и за аналогичные нарушения в ходе голосования на выборах президента», — отметил он в ходе встречи с руководителями фракций Государственной думы.

Президент выразил надежду, что общероссийское голосование по поправкам в Основной закон пройдет «достойно, с высокими стандартами и чистотой».

