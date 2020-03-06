Путин назвал цель обновления Конституции

Важно, чтобы обновленная Конституция объединяла людей, вне зависимости от национальности, достатка, вероисповедания и проживания. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Государственной думы.

Он отметил, что авторами закона о поправках в Основной закон должны быть россияне. По его словам, гражданам России «принадлежит определяющая роль». В этой связи он попросил парламентариев «поддержать разъяснительную, просветительскую работу» по линии своих партий, особенно в СМИ и интернете, а также при личных встречах с избирателями.

Путин также заявил, что обновленная Конституция должна гарантировать невозможность попыток раскачки страны. «Нам недостаточно просто подвести черту под определенным этапом развития нашей страны. Нужны гарантии невозможности отката назад в том направлении, в котором мы не хотим возвращаться, недопустимость новых попыток раскачки страны», — сказал он, добавив, что «ничего подобного не должно повториться в нашей истории, в нашем будущем».