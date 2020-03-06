В России предложили условия для конфискации валюты

Министерство финансов России предложило проект поправок в Уголовный кодекс, который вводит условия для конфискации валюты. В числе таких преступлений в ведомстве назвали невозврат валютной выручки и переводы нерезидентам, в которых используются подложные документы, пишут «Ведомости».

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в действующем законодательстве конфискация применяется, например, в случае контрабанды денег, алкоголя, взрывчатых веществ, которые везут через границу. Однако статьи 193 и 193.1 УК (так называемые валютные статьи) ее не предусматривают.

Между тем за последние шесть лет Федеральная таможенная служба (ФТС) зафиксировала почти 4,5 тысячи таких преступлений, возбуждено более 1,6 тысячи уголовных дел.

Как отмечается в материале, позиция министерства за последний год изменилась полностью. В 2019-м Минфин, напротив, выступал за отмену валютных статей. Тогда в ведомстве объясняли, что нарушения по ним — лишь способ для других преступлений. Однако теперь ведомство предлагает их ужесточение.

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Повлиять на смену вектора могла позиция президента России Владимира Путина. В конце прошлого года он представил свой вариант изменения статей о валютных преступлениях. Он повышает сумму крупного и особо крупного нарушения — с 9 до 100 миллионов рублей и с 45 до 150 миллионов соответственно.

Также в случае первого невозврата выручки Путин предложил административную, а не уголовную ответственность, но при доказанном сговоре контрагентов — сразу лишение свободы, а не штраф.

Инициативы Минфина, отмечают эксперты, не слишком логичны. Во-первых, по указанным статьям слишком мало обвинительных приговоров, чтобы требовались какие-то изменения. Во-вторых, конфисковать выведенную валюту непросто, для этого требуется согласие другого государства. А получить его будет сложно, ведь вывод денег, полученных легальным путем (не преступных доходов), в большинстве стран преступлением не считается.

В ведомстве не уточнили, каким именно образом предполагается использовать механизм конфискации, и не идет ли речь о конфискации имущества в России на сумму выведенных средств.

В ноябре прошлого года стало известно, что МВД России и другим силовым ведомствам к 31 декабря 2021 года предложили найти новые способы ареста и конфискации виртуальных активов и в первую очередь — криптовалют.

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