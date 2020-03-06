В США казнили заключенного вопреки заступничеству Кардашьян

В американском штате Алабама казнили 42-летнего заключенного Натаниэля Вудса (Nathaniel Woods), признанного виновным в убийстве трех полицейских в 2004 году. Тем не менее многие правозащитники и американские звезды настаивали на его непричастности к убийству. Об этом сообщает CNN.

Верховный суд приостановил рассмотрение апелляции заключенного, а затем отклонил его ходатайство. Позднее алабамский губернатор Кей Айви (Kay Ivey) отказал ему в помиловании, несмотря на многочисленные призывы граждан. Мужчина был казнен 5 марта около 21:00 по местному времени.

Дискуссия вокруг дела об убийстве полицейских широко обсуждалась в обществе. В частности, за Вудса заступалась предпринимательница Ким Кардашьян. «Это трагический пример несправедливости в системе — через несколько минут Нейт может умереть за преступление, которое он не совершал», — писала телезвезда накануне его казни в Twiter.

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По данным суда, Вудс и его сосед Кэрри Спэнсер (Kerry Spencer) торговали наркотиками. Тот признался, что когда увидел полицейских около их дома, которые целились в него из пистолета, то первым открыл огонь, однако не пытался никого задеть. Вудс после первого выстрела сбежал, кроме того, у него не было оружия, заявил его сосед. По мнению прокуроров, американец сказал офицерам, что сдается, после чего его сосед открыл стрельбу. Таким образом обвинение сочло, что именно Вудсу принадлежала идея устроить засаду и застрелить правоохранителей.

Спэнсер также был приговорен к смерти, однако дата его казни пока неизвестна.

В июне 2018-го президент США Дональд Трамп после просьбы Кардашьян сократил тюремный срок 63-летней афроамериканке Элис Джонсон, осужденной пожизненно за хранение наркотиков.

В июле 2019-го федеральные власти США вернули применение смертной казни. На федеральном уровне смертная казнь не осуществлялась в США с 2003 года. При этом власти штатов самостоятельно решали, применять ли подобную меру наказания.

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