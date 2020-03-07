МИД указал турецкому телеканалу на ошибку в переводе слов Лаврова

Министерство иностранных дел (МИД) России указало турецкому телеканалу YoITV на ошибку в переводе слов главы ведомства Сергея Лаврова. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter российского МИД.

Сюжет, в котором ведомство заметило ошибку, вышел после визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву. Лавров сказал главе государства: «I love your tie» («Я люблю ваш галстук»), а телеканал перевел эти слова как «Я люблю вас, Тайип».

Ранее в марте Лавров зачитал текст дополнительного протокола, согласованного президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом на переговорах в Москве по вопросу урегулирования ситуации в сирийском Идлибе. Согласно первому пункту, все боевые действия на существующей сейчас линии соприкосновения в Идлибе прекращаются с 00:01 6 марта. Второй пункт — вдоль трассы M4, соединяющей север Сирии с Латакией, будет создан коридор безопасности шириной шесть километров. Согласно третьему, 15 марта по этому шоссе должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование.

Переговоры с участием Путина и Эрдогана прошли 5 марта и длились около шести часов, в том числе более двух часов президенты вели разговор тет-а-тет.

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