Двоих подозреваемых в покушении на Тумсо Абдурахманова задержали в Швеции

В Швеции задержаны двое подозреваемых в покушении на блогера Тумсо Абдурахманова, проживающего в Европе и известного критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прокурора города Евле Терезу Стенссон.

Отмечается, что 1 марта полиция заключила под стражу 29-летнего мужчину и 6 марта была задержана 30-летняя женщина. Оба подозреваемых являются гражданами России.

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О нападении на Абдурахманова стало известно вечером 26 февраля. Сообщалось, что нападавший представился полицейским и пробрался в квартиру, где проживает блогер. Он попытался убить спящего блогера молотком, пострадавшего госпитализировали. По словам брата блогера, перед покушением Абдурахманову поступали угрозы. Кроме того, с пострадавшим связывались «власти Евросоюза и предупреждали об угрозе жизни после убийства Имрана Алиева».

В Чечне заявили, что нападение на Абдурахманова похоже на комедию, и указали на неточности в «постановке». Руководитель агентства «Чечня сегодня» Чингиз Ахмадов предположил, что будет еще несколько частей «этого фильма».

Тумсо Абдурахманов вынужденно покинул Россию в 2015 году из-за конфликта с племянником главы Чечни Исламом Кадыровым. Абдурахманов выступает за независимость Чечни и отделение ее от России. Его и других уехавших из страны сторонников Ичкерии прозвали евроичкерийцами.

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