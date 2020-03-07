Объяснены погодные аномалии в России

Нетипичное потепление, которое пришло в центральную Россию в марте, а также практически бесснежная зима в Москве могут быть связаны с глобальным потеплением, на которое наложилось так называемое североатлантическое колебание — процесс, который формирует мягкую погоду в Европе и иногда доходит до российской территории. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Владимир Семенов.

«Скорее всего, это могла быть случайная аномалия атмосферной циркуляции, которая случалась всегда — теплые зимы бывали. Но вот я говорю: добавьте к таким скачкам компонент, связанный с [глобальным] потеплением и, возможно, мы и получим вот эту теплую зиму. Это аномалия атмосферной циркуляции на фоне глобального потепления» — сказал Семенов.

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Он отметил, что подобные скачки североатлантического колебания уже вызывали в России положительные температурные аномалии, однако не такие сильные, как в прошедшую зиму.

Ранее россиянам пообещали «малиновое» лето — температура будет превышать климатическую норму, в связи с чем прогностические карты окрашены в малиновый цвет. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец считает, что лето в связи с этим будет «очень классным».

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