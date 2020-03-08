Подсчитано число протурецких боевиков в Ливии

В Ливии на сегодняшний день находятся 4750 боевиков, отправленных туда турецкими властями. Их общее число подсчитали активисты Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (Syrian Observatory for Human Rights, SOHR). Данные были опубликованы на сайте организации.

Согласно информации источников SOHR, еще 1900 наемников находятся сейчас в Турции для обучения. Предполагается, что их также планируют направить в Триполи. При этом набор все еще продолжается.

К настоящему времени 117 наемных военных в Ливии были убиты.

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21 февраля командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар заявил, что готов остановить боевые действия, если из Ливии выведут сирийских наемников.

В феврале президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил российское военное руководство, в том числе министра обороны Сергея Шойгу, в ведении войны в Ливии с привлечением наемников. МИД России отреагировал на это высказывание, отметив, что оно не соответствует действительности.

В январе Турция усилила поддержку армии ПНС Ливии, противостоящей силам фельдмаршала Хафтара, которые ведут наступление на Триполи. В страну были направлены дополнительные военные советники и вооружение. Анкара таким образом добивается заключения перемирия, переговоры о котором продолжаются на различных международных площадках, однако еще в январе иностранные государства, в том числе Турция и Россия, по итогам конференции по Ливии в Берлине пообещали не вмешиваться в конфликт.

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