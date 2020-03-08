Россиянам рассказали о болезнях вегетарианцев

Вегетарианство может привести к различным болезням, в том числе авитаминозу и малокровию. Об этом радио Sputnik рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, в России не развита культура вегетарианства: нет агропромышленной индустрии, способной обеспечить таких людей полноценным рационом. «Из-за этого могут возникать дефициты витаминов животного происхождения и микроэлементов», — добавил врач.

Справиться с этой проблемой поможет диетолог, подобрав правильный набор продуктов. Этот совет, по мнению Болибока, подойдет и тем, кто из года в год ест одно и то же, — так называемым пищевым традиционалистам. «Если же вы периодически меняете свой рацион и пробуете что-нибудь новое, то разнообразие продуктов, которое есть на прилавках, приводит к тому, что у вас не будет яркого дефицита витаминов или микроэлементов в организме», — объяснил специалист.

Ранее в марте стало известно, что умеренное потребление — до одного яйца в день — не принесет никакого вреда здоровью, в частности сердечно-сосудистой системе. Ученые из Гарвардского университета сообщили, что человек может съесть на завтрак и два яйца, но не более одного или двух раз в неделю. В яичном желтке содержится много холестерина, избыток данного вещества в крови связан с высоким риском атеросклероза и болезней сердечно-сосудистой системы.

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