Названа опасность телефонов и компьютеров для мозга

Чрезмерное использование смартфонов и компьютеров может вызвать переутомление мозга, что приведет к развитию маразма и депрессии. К такому выводу пришли японские ученые, результаты исследования которых опубликовало издание Nikkei Style.

Как рассказал директор клиники памяти «Окумура» Аюми Окумура, в последние годы возросло количество людей, у которых диагностировали нарушение памяти. Чаще всего эту проблему выявляли у пациентов в возрасте от 30 до 60 лет.

Врач объяснил эту тенденцию тем, что люди стали активнее пользоваться телефонами и компьютерами, которые негативно влияют на мозг, перегружая его большим объемом информации. Мозг человека не справляется с обработкой таких объемов и превращается в «свалку», заявил Окумура.

Другой ученый-нейрогирург, профессор Университета Васэда Есикуни Эдагава отметил, что за упорядочение информации в мозгу отвечает префронтальная кора в лобной доле. Она также отвечает за мышление, принятие решений, контроль памяти и эмоций. Поэтому когда информации становится слишком много, работа этих функций может нарушиться. Так, увеличивается количество простых ошибок, падает уровень обучаемости, появляется разочарование и гнев, а также пропадает мотивация и интерес.

Ученые посоветовали не пользоваться смартфонами во время работы за компьютером или просмотра телевизора. Также стоит больше спать, поскольку во время сна мозг отдыхает и восстанавливается. Кроме того, специалисты рекомендуют не пользоваться телефоны во время приема еды.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что сидячий образ жизни и увлеченность видеоиграми в детском возрасте приводит к смерти пяти миллионов человек ежегодно. Как отметили специалисты, привычка мало двигаться закладывается в людях в возрасте до пяти лет, но именно в этом возрасте с ней необходимо бороться.

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