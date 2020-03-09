Заявление Маска о тупой панике из-за коронавируса назвали тупым

Американский писатель ливанского происхождения, автор книги «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» Нассим Талеб назвал тупым заявление миллиардера Илона Маска о тупой панике из-за коронавируса. Об этом он написал в своем Twitter.

«Говорить, что паника из-за коронавируса тупа — это тупость», — говорится в твите Талеба.

Ранее в марте Маск назвал панику из-за коронавируса тупой. Некоторые пользователи Twitter возмутились словами предпринимателя, отметив, что он не может так выражаться, так как является человеком науки. Другие посоветовали миллиардеру написать лучше о том, что надо мыть руки, тогда люди его послушают.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 109 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,6 тысячи из них — в Китае. Жертвами инфекции по всему миру стали 3799 человек, свыше 60,6 тысячи — излечились.

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