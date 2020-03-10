Россияне аномально вышли на биржу

Россияне 10 марта аномально вышли на биржу и стали совершать слишком много операций, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей крупнейших брокерских компаний и сервисов.

Опрошенные участники рынка рассказали, что столкнулись с небывалой нагрузкой и количеством заявок на совершение сделок от частных инвесторов. У некоторых брокеров оно в разы превышало обычные показатели.

Ажиотаж связан с началом работы Московской биржи после трех дней праздников, на которых случился резкий обвал курса рубля и обвал котировок крупнейших российских компаний на зарубежных площадках.

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Активность наблюдалась как на валютной секции, так и непосредственно на фондовом рынке: клиенты открывали длинные позиции, продавая одолженные у брокеров дешевеющие активы, а также старались купить бумаги на низкой отметке. Из-за этого многие компании вынуждены были увеличить время обслуживания. Ближе к концу торговой сессии ажиотаж спал.

После провала сделки ОПЕК+ 6 марта цена майского фьючерса на баррель нефти марки Brent снизилась до 31 доллара. Впоследствии падение было частично отыграно — до уровня 37 долларов.

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