100-летнее судно ВМФ России привлекли к боевой подготовке

Спасательное судно «Коммуна» и обитаемый подводный аппарата АС-28 в соответствии с планом боевой подготовки начали совместные учения в Черном море, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Расчет АС-28 выполнит погружения аппарата на различные глубины от 10 до 40 метров, в ходе которых осуществит проверку связи из подводного положения, а также отработает алгоритм действий при покладке и всплытии с грунта», — отмечается в сообщении военных.

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Как пишет «Интерфакс», «Коммуна», спущенная на воду еще в 1913 году и адаптированная под базирование обитаемых спасательных аппаратов, является старейшим действующим судном Военно-морского флота России.

В марте заместитель директора украинского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь заявил, что использование Военно-морскими силами Украины списанных военных кораблей, доставленных из Соединенных Штатов, может усилить позиции страны на Черном море.

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