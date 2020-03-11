Мужчина забил свое тело голубой краской и обрел уверенность в себе

Бывший водитель вилочного погрузчика из канадского города Торонто, провинция Онтарио, забил свое тело голубой краской и повысил самооценку. Об этом сообщает издание Daily Mail.

26-летний Донни Снайдер (Donnie Snider) рассказал, что начал перекрашивать свою кожу в бирюзовый цвет в 2017 году. Тогда сестра-татуировщица забила ему часть ноги. Снайдеру, который живет в автобусе и занимается продажей самодельных серег, понравился оттенок его новой наколки. Он решил покрыть все свое тело этой краской. «Честно говоря, мне нравится, как я выгляжу, — отметил он. — Я решил, что татуировка будет смотреться эстетично. Она и правда привлекает внимание, к тому же это прекрасный цвет».

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Снайдер показывает процесс окрашивания своего тела в Instagram-аккаунте, на который подписаны тысячи людей. «Я хотел сделать нечто интересное и, возможно, заставить кого-нибудь улыбнуться, — признался он. — Нам дана лишь одна жизнь, почему бы не повеселиться?» Канадец утверждает, что благодаря татуировке он обрел уверенность в себе.

«На протяжении нескольких лет я вел изолированный образ жизни и подавлял свои творческие порывы из страха и отсутствия уверенности в себе. Тогда я был очень несчастным, — рассказал Снайдер. — Но в какой-то момент я устал ходить по кругу и прятаться от людей. Я начал жить по-новому, так, чтобы чувствовать себя счастливым». Он подчеркивает, что его необычный внешний вид вызывает повышенный интерес у окружающих.

«Когда я выхожу на люди, я получаю всевозможные комментарии и реакции. В то время как одним нравится моя татуировка, другие явно не в восторге от нее. Меня постоянно заваливают вопросами, и окружающие проявляют большой интерес. Но их, разумеется, легко понять», — пояснил он. При этом канадец не позволяет негативным высказываниям сказываться на его состоянии.

Снайдер отметил, что друзья привыкли к его необычному цвету кожи. Однако его матери потребовалось больше времени, чтобы принять новый образ сына. «Я чувствую, как после длительного застоя я постепенно начинаю наполняться энергией, — подчеркнул он. — Теперь мне кажется, будто я могу стать триллионером или переехать жить на Марс. Ну или как минимум починю свой автобус и продолжу продавать серьги».

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