Названы бесполезные расходы российского бюджета

Выделяемые каждый год из российского бюджета средства на развитие культуры в регионах оказались бесполезными и не изменили ситуацию. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, размещенном на сайте ведомства.

Счетная палата проверяла Московскую и Ростовскую области. «Каких-то кардинальных позитивных изменений за 2017-2019 годы в сфере культуры не произошло», — констатировал аудитор Сергей Штогрин.

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Он назвал расходы в бюджетах регионов на эти цели небольшими (порядка четырех процентов), а добавки федерального бюджета слишком размытыми в целом по регионам страны.

По словам Штогрина, объем финансирования национального проекта «Культура» за период с 2019-го по 2024 год составит 113,5 миллиарда рублей, из них 90 процентов — деньги федерального бюджета. Аудитор высказал мнение, что слишком низкие расходы — всего два процента от раздела бюджета «Культура и кинематография» — не позволят повлиять на ситуацию с развитием культуры.

Также в отчете Счетной палаты отмечено слишком слабое освоение средств на федеральный проект «Культурная среда» (крупнейший из трех в нацпроекте «Культура», еще два — «Творческие люди», «Цифровая культура»). В частности, в Подмосковье оно составило всего 44,5 процента, а в Ростовской — 53,9 процента.

Ранее Минфин подсчитал, что расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году составили 91,4 процента от запланированных 1,75 триллиона рублей.

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