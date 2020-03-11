Герой известного мема «Бать, ты как, нормально?» похудел на 100 килограммов

Рыбак из интернет-мема «Бать, ты как, нормально?», житель Челябинской области Сергей Кузнецов рассказал, что за пару лет похудел на 100 килограммов. О изменениях в жизни герой мема рассказал местному интернет-изданию «Хорошие новости».

В молодости Кузнецов увлекался бодибилдингом и хоккеем, а также занимался кузнечным делом. Но в 2014 году после смерти матери и супруги мужчина перестал следить за здоровьем. В результате он поправился до 200 килограммов.

«Однажды я просто сел и подумал: ну это же уже ни в какие рамки, даже ни в какие штаны не влезаю», — рассказал Кузнецов о том тяжелом периоде. Чтобы больше двигаться, он увеличил число смен на работе. Также мужчина стал ходить везде пешком вместо такси и общественного транспорта. В этом ему в том числе помогли прогулки с собакой, которую ему отдали друзья.

По словам Кузнецова, он разработал «специальную программу занятий». «Сижу, допустим, дома, смотрю телевизор, а сам напрягаю бицепс или мышцы груди. Получается спортивное напряжение мышц. Эти упражнения даже во время застолий мог практиковать, никто ничего не замечает», — пояснил он.

При этом герой мема уверяет, что не менял рацион и употреблял такие же порции, как и раньше, причем в любое время суток. За первый год он похудел до 150 килограммов, а к концу второго года достиг веса в 97 килограммов.

По данным издания, в настоящее время Кузнецов работает охранником в мясном магазине Озерска. Мужчина отметил, что люди все еще узнают его и хотят с ним сфотографироваться, а некоторые просят воспроизвести ту самую фразу из видео.

Видео с рыбаком стало популярным в Рунете в 2014 году и со временем превратилось в мем. Кузнецова засняли спящим на льду Аргазинского водохранилища. Автор ролика обнаружил челябинца лежащим на льду с расстегнутой курткой. Он разбудил Кузнецова вопросом: «Бать, ты как, нормально?» На это мужчина прохрипел «нормально».

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