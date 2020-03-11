Кредитная нагрузка российских ипотечников увеличилась

Средний показатель долговой нагрузки (ПДН, соотношение платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу) российских ипотечников в 2019-м составил 45,4 процента против 43,6 процента в 2018-м, следует из материалов «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Рост кредитной нагрузки аналитики объясняют увеличением средней суммы ипотеки и объема других, неипотечных кредитов заемщиков. В среднем россиянин, взявший ипотечный кредит в 2019 году, уже имел кредитную нагрузку по потребительским кредитам в размере 7,7 процента от своих доходов (в 2018 году эта величина была на уровне 6,6 процента), подсчитали аналитики.

Среднемесячный доход заемщика, который оформил ипотеку в 2019-м, составил 82,1 тысячи рублей (плюс 4,3 процента к показателю 2018 года), отмечается в материалах ОКБ. Средневзвешенный срок ипотечного кредита достиг 215,5 месяца (18 лет).

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«Размер ипотечного кредита в последние два года рос быстрыми темпами, в результате чего заемщики для снижения своей долговой нагрузки старались брать ипотеку на более долгий срок, — поясняют эксперты. — Позитивным обстоятельством является то, что долговая нагрузка ипотечных заемщиков после быстрого роста в 2018-м стабилизировалась в 2019 году, и сейчас находится на приемлемом с точки зрения международных показателей уровне».

Ранее в марте был определен комфортный для выплаты ипотеки доход — в среднем по России он равен 70,7 тысячи рублей. Больше других приходится зарабатывать ипотечникам в Москве — 158,4 тысячи рублей.

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