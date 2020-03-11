Россиянку переселили из больничной палаты к туалету и оставили умирать

Жительница Екатеринбурга умерла в коридоре возле больничного туалета, куда передвинули ее постель после того, как она начала кричать в палате от боли, сообщается в Telegram-канале издания «Лампа».

Россиянку доставили в городскую больницу № 20 с приступом панкреатита. В какой-то момент она начала кричать и падать на пол. Врачи решили переселить ее в коридор, чтобы она никому не мешала. Там она пролежала два дня.

Во время последнего посещения муж заметил, что 30-летняя женщина почти не дышит и находится «в коматозном состоянии». Он обратился к врачам, но те ответили, что она просто спит. Никто из медиков не подошел проверить ее состояние, примерно через три часа она умерла. После смерти пациентки лечащий врач заявил, что у нее не было оснований для перевода в реанимацию.

В управлении здравоохранения города Znak.com сказали, что для проведения служебного расследования создана рабочая группа.

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