Одержимая пирсингом девушка показала десятки проколов и тату на глазах

Одержимая пирсингом итальянка показала десятки проколов, а также туннели на лице и тату на глазах. Ее фотографии публикует Metro.

Первый пирсинг появился у 18-летней Кьяры из Рима в 11 лет. С того момента она перенесла еще 40 процедур, среди которых 20 проколов на лице и 12 шрамирований (специальное нанесение на тело шрамов — прим. «Ленты.ру»). Также итальянка дважды проходила клеймение, вставила шесть подкожных имплантов и набила татуировки на глазах.

«Я меняю внешность не из-за недостатка внимания — это моя личная потребность. Все, что я делаю, я делаю ради себя», — заявила девушка. Она также пояснила, что ей все равно, что люди думают о ее внешности, пока процесс приносит ей удовольствие.

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Героиня материала заявила, что в большинстве случаев процедуры проводятся ею самостоятельно или ее молодым человеком Микелем. Так, например, татуировки на глазах сделаны именно им — девушка стала первой, кому он проводил такую процедуру.

Кьяра отметила, что наибольшее внимание окружающих привлекает крупное кольцо, оттягивающее ее губу на четыре сантиметра.

В январе социальный работник Надин Андерсон потратила больше миллиона рублей на татуировку, практически полностью покрывающую ее тело. Она всю жизнь мечтала о рисунках на теле, как у отца. Первую татуировку она набила с его разрешения, и в настоящий момент 90 процентов поверхности ее кожи закрашены черным пигментом. Девушка заявляет, что не намерена останавливаться на достигнутом.

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