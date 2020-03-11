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Российских полицейских отказались арестовать за изнасилование девушки в машине

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Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Свердловский областной суд отказался арестовывать двух бывших полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки в машине ППС. Об этом в среду, 11 марта, сообщил Znak.com представляющий интересы потерпевшей адвокат организации «Зона права» Алексей Бушмаков.

По словам Бушмакова, прокуратура требовала изменить полицейским, находящимся под домашним арестом, меру пресечения на арест в СИЗО. Однако судья отказал в удовлетворении апелляции. Рассмотрение дела по существу начнется на следующей неделе.

22 августа прошлого года сотрудников полка патрульно-постовой службы управления МВД по Екатеринбургу задержали по подозрению в изнасиловании 22-летней россиянки. По версии следствия, они остановили женщину у здания на улице Чайковского и, угрожая насилием, посадили в служебный автомобиль, где изнасиловали и совершили в отношении потерпевшей иные действия сексуального характера. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело.

Позже стало известно, что после случившегося к ответственности привлекли 17 сотрудников городского гарнизона. Обвиняемых в изнасиловании уволили из полиции вместе с их непосредственными руководителями.

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