Известная певица открыла дом для пользователей TikTok

Популярная американская певица Рианна открыла дом для пользователей сети TikTok — TikTok House. Таким способом она решила поддержать звезд видеохостинга и заодно провести пиар-кампанию для косметического бренда Fenty Beauty, лицом которого она является. Об этом стало известно из аккаунта компании.

Большой особняк в Лос-Анджелесе станет на какое-то время домом для известных бьюти-блогеров со всего мира. Как сообщает модный журнал Harper's Bazaar, вместо арендной платы они должны будут создавать контент, ориентированный на красоту и продвижение Fenty Beauty. Для этого организаторы установили по всему дому подходящее для съемки освещение и предоставили в большом количестве всю продукцию бренда.

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Как выглядит TikTok House и его жильцы, которые уже успели заселиться туда шестого марта, стало известно из видео, опубликованного в официальном аккаунте Fenty Beauty в TikTok. В их числе оказались такие известные звезды бьюти-блогинга, как Саванна Паласио, Эмми Комбс, Шаллан Тришанн и Дон Моранте. Участники приступили к выполнению своей миссии с первого дня приезда. Всего за несколько дней они успели опубликовать более дюжины роликов.

Организаторы этой акции предупредили, что ждут высокой продуктивности от молодых людей. «Вы не можете приехать, остаться с нами на неделю и не делать никаких видео», — прокомментировал 21-летний блогер Томас Петру. Официальные представители дома красоты Fenty назвали это место пространством для сотрудничества, самовыражения, обучения и построения сообщества. Рианна выразила надежду, что проект просуществует долго и в результате привлечет новую волну создателей контента для TikTok.

Идея TikTok House не является новой. Знаменитые блогеры YouTube начали использовать особняки в качестве площадок для создания контента еще пять лет назад. В 2014 году в Лос-Анджелесе появился The Hype House, в котором живут и вместе создают контент два десятка популярных тиктокеров. Также большой популярностью пользуется особняк сообщества блогеров и стримеров под названием OfflineTV. Для всех них работают жесткие требования по производительности, согласно которым штатные резиденты должны публиковать контент ежедневно.

Ввиду своей популярности блогинг открывает возможность зарабатывать большие суммы всем вне зависимости от возраста и пола. В прошлом году 12-летняя бьюти-блогер из Таиланда смогла купить на заработанные этой деятельностью средства автомобиль BMW стоимостью 150 тысяч британских фунтов (около 12 миллионов рублей). Натанан Санунрат, также известная под псевдонимом Nong Pear, призналась, что ее ноги даже не достают до педалей машины. До тех пор, пока Санунрат не исполнится 18 лет, водить автомобиль за нее будут родители.

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