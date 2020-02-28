Россиян возмутили небритые подмышки модели в модном журнале

Россиян возмутили небритые подмышки популярного пользователя TikTok Ноэна Юбэнкса на фотографиях в журнале The Face. Свое мнение они высказали в комментариях под постом блогера в Instagram.

Юбэнкс поделился серией кадров съемки для модного издания. На некоторых он позирует в белом пиджаке и блестящем топе с массивными украшениями, на других — с обнаженным торсом, закинув руки за голову. Русскоязычные юзеры обратили внимание на волосатые подмышки модели и раскритиковали фотосессию.

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«Ноэн, побрей подмышки, серьезно», «Бритва покинула чат», «Побрей подмыхи», «Мой красивый, но я тебе советую побрить подмышки», «Скидываемся на бритву», «Фу, у него подмышки волосатые», «Рашн герлз, давайте скинемся ему на бритву», — язвили они в комментариях под постом, который собрал около 800 тысяч лайков.

В феврале стало известно об американке, которая отказалась от бритья вопреки упрекам и насмешкам знакомых и через четыре года показала результат. Девушка призналась, что поначалу старалась не поднимать руки на публике из-за предрассудков общества. Однако вскоре она смирилась с критикой и косыми взглядами, более того, начала выкладывать откровенные снимки в Instagram.

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