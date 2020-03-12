Мужчина попытался бросить коктейль Молотова в дом экс-премьера и промазал

Психически больной мужчина попытался бросить коктейль Молотова в дом бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и промазал. Перепутав в темноте здания, злоумышленник бросил бутыль с зажигательной смесью в окно пустующего соседнего дома, сообщает The Sun.

Перед тем как совершить преступление, 33-летний мужчина преодолел около 60 миль (96 километров) до деревни Котсуолдс (графство Глостершир, Великобритания), где живет экс-премьер. Он забросил коктейль Молотова в окно предположительного места жительства Кэмерона, и пламя моментально охватило дом. Пожарным так и не удалось его потушить. Дом, стоимость которого оценивалась в 1,3 миллиона фунтов (123 миллиона рублей), принадлежал 81-летней женщине, которая еще в прошлом году переехала жить к родственникам.

Материалы по теме Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир

Дэвид Кэмерон отделался легким испугом и выразил облегчение в связи с тем, что никто не пострадал. После инцидента он предложил пожарным чашку чая и оценил ущерб, нанесенный коттеджу, не снимая тапочек. Сгоревший дом признали небезопасным для проживания и решили снести. Позже полиция задержала поджигателя и отправила его на принудительное лечение.

Ранее стало известно, что 23-летний житель села Новотроицкое в Сахалинской области устроил пожар в загородном доме своей бывшей жены, а затем сделал с ним селфи. Это произошло после попытки мужчины поссориться со своей 46-летней экс-супругой. Она отказалась от общения с ним, за что бывший муж и решил отомстить.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru



