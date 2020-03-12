Россиянин прятался 7 лет в тайнике на балконе за подрыв и убийство двух человек

39-летний житель Ачинска (Красноярский край) семь лет прятался в тайнике на балконе у родственников, его нашли во время обыска и задержали. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Мужчина находился в розыске за подрыв и убийство двух человек в 2010 году. У него было выявлено психическое расстройство, в связи с чем в 2013 году суд постановил применить к нему принудительные меры медицинского характера, но он сбежал. На протяжении семи лет родственники ачинца настаивали, что не знают о его местонахождении.

В это же время представитель потерпевшего обратился с заявлением о том, что сотрудники полиции во время следствия превысили должностные полномочия, добиваясь от подозреваемого признательных показаний. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Для обнаружения предметов, имеющих значение для расследования уголовного дела, был проведен обыск в жилище родственников беглеца, в ходе которого его нашли в тайнике, оборудованном на балконе их квартиры.

«Полицейские заметили, что между задней стенкой шкафа и стеной слишком большой зазор. Как оказалось, в шкафу имелась выдвижная стенка, через которую мужчина проникал в пространство между задней стеной шкафа и стенами балкона», — уточнили в пресс-службе красноярского управления МВД.

В настоящее время задержанный помещен под стражу до исполнения судебного решения о применении к нему принудительной меры медицинского характера.

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