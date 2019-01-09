Ревнивого россиянина объявили в розыск за убийство полицейского

Сотрудник полиции, найденный мертвым в одной из квартир в Подольске (Московская область), погиб в результате бытового конфликта на почве ревности. Об этом в среду, 9 января, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, тело мужчины 1982 года рождения с ножевым ранением шеи было обнаружено около 5 часов утра 9 января.

В ходе расследования было установлено, что потерпевший проходил службу в органах внутренних дел Тверской области. Он гостил у своей знакомой в Подольске, где распивал спиртные напитки с ее соседом. Во время застолья между мужчинами возник конфликт на почве ревности, в ходе которого один из них нанес другому удар ножом в шею. От полученного ранения полицейский скончался на месте. Подозреваемый с места происшествия скрылся.

Следователи установили личность беглеца. Известно, что он родом из Чувашии и ранее судим за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий по установлению местонахождения и задержанию подозреваемого.

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