Подозреваемый в убийстве полицейского в Подмосковье задержан

МВД сообщило о задержании подозреваемого в убийстве полицейского в Подольске. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления ведомства.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городскому округу Подольск Московской области задержан житель Республики Чувашия, 1978 года рождения, подозреваемый в убийстве полицейского из Тверской области в ночь на 9 января», — уточнила пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. В ближайшее время его отправят на допрос.

ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления (ГСУ) СК по Московской области Ольгу Врадий уточняет, что задержанный был ранее судим за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Сотрудник полиции, проходивший службу в Тверской области, был убит в ходе бытового конфликта. Тело мужчины 1982 года рождения с ножевым ранением шеи было обнаружено около 5 часов утра 9 января в Подольске.

Установлено, что он гостил у своей знакомой и распивал спиртные напитки с ее соседом. Во время застолья между мужчинами возник конфликт на почве ревности, в ходе которого один из них нанес другому удар ножом в шею. От полученного ранения сотрудник полиции умер на месте. Официально имя погибшего не называется, как сообщает Telegram-канал Hue, его звали Максим Дунаев, у него остались двое сыновей от первого брака.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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