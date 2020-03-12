Вульгарная поза спящего в самолете пассажира смутила попутчиков

Спящий на борту самолета неизвестный пассажир смутил вульгарной позой других путешественников. Соответствующий пост опубликовала одна из попутчиц в Instagram.

На размещенном в сети кадре запечатлен босой мужчина, который лежит сразу на трех креслах. При этом защитная медицинская маска на его лице съехала в сторону, а правая рука спрятана в шортах. «Некоторым людям очень нравится чувствовать себя как дома», — говорится в подписи к посту. Также известно, что инцидент произошел на рейсе филиппинской авиакомпании Cebu Pacific Air в город Манила.

Юзеры обсудили ситуацию в комментариях. «Как вульгарно. Уверен, что он потом этими же руками будет трогать подлокотники», — заметил один. «Это просто пятьдесят оттенков безнравственности!» — высказался другой. «Ремень безопасности не пристегнут, маска не закрывает его лицо, а нога висит так, что вот-вот дождется толчка тележки», — заметил третий. «Ну кто так делает? Отвратительно! Скучаю по тем дням, когда люди готовились к авиаперелету, как к празднику», — заключил четвертый.

27 февраля эгоистичное поведение туристки в аэропорту разгневало пользователей сети. На опубликованном снимке 24-летняя блогерша Бекки запечатлена лежащей на полу перед двумя пустыми сиденьями в аэропорту. Таким образом она заняла эти места, не используя их по назначению.

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