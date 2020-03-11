Пассажир автобуса в Петербург закашлялся и вызвал скандал

Пассажир рейсового автобуса, следовавшего из Таллина в Санкт-Петербург, закашлялся во время путешествия и вызвал скандал. Об этом пишет RusDelfi.

По информации издания, инцидент произошел утром во вторник, 10 марта, на границе Эстонии и России в Нарве. Один из туристов вызвал резко негативную реакцию попутчиков, так как начал безостановочно кашлять. В ходе перепалки некоторые из участников конфликта использовали нецензурные выражения в его адрес.

Впоследствии сотрудники пограничной службы попросили кашляющего мужчину покинуть транспортное средство. В связи с подозрением на коронавирус у него измерили температуру, а также записали контакты родственников и близких пассажира. Кроме того, на российской границе у путешественника уточнили маршрут передвижений, после чего вернули его в автобус и разрешили продолжить поездку.

Ранее в марте пассажирка из Китая авиакомпании Thai Airways намеренно покашляла на стюардессу и вступила в схватку с членами экипажа. Уточняется, что китаянка вышла из себя после того, как узнала о задержке рейса на десять часов по причине проверки на коронавирус.

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