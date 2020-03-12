Кремль прокомментировал заявления о ценовой войне против России

Страны ОПЕК+ в ситуации с ценами на нефть находятся «в одной лодке», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы ведущейся против России ценовой войне на нефтяном рынке. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 12 марта.

«Сам Эр-Рияд опровергал сообщения о том, что ведется какая-то ценовая война, тем более против России», — напомнил официальный представитель Кремля.

По его словам, падение цен на нефть и нефтепродукты оказывает влияние на всех участников рынка. В то же время он признал, что все по-разному были готовы к сложившейся ситуации.

9 марта источник ТАСС в ОПЕК сообщил, что Саудовская Аравия не заинтересована вести ценовую войну против России. Напротив, в Эр-Рияде Москву считают важным партнером и игроком на энергетическом рынке, заверил собеседник агентства.

6 марта участники ОПЕК и Россия не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти и не продлили действующие ограничения. После этого Saudi Aramco анонсировала резкое увеличение добычи и предложила клиентам рекордную за 20 лет скидку — до 6-8 долларов за баррель. На фоне этого курс рубля рекордно снизился.

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