Китайца осудили на 10 лет за попытку купить секретные украинские технологии

Гражданин КНР Шу Юаньцзе приговорен на Украине к 10 годам тюрьмы за шпионаж. Об этом сообщает УНИАН.

По версии следствия, он осуществлял разведывательную деятельность под прикрытием официального научно-технического сотрудничества между КНР и Украиной.

Согласно обвинительному заключению, во время командировок на Украину Шу Юаньцзе пытался купить у украинских ученых секретные разработки в ракетно-космической отрасли.

Ранее сообщалось, что Украина объявила российского дипломата персоной нон грата и выслала из страны с обвинениями в вербовке шпионов. Оперативники во Львовской области задержали общественника, военного пенсионера, который был завербован в 2014 году. Все это время он передавал секретную информацию своему куратору — российскому разведчику, работавшему под прикрытием генерального консульства страны во Львове, утверждают в спецслужбе.

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