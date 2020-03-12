Черчесов продлил контракт со сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов продлил свой контракт. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте команды.

Специалист будет работать со сборной до 30 декабря 2022 года. «Успехов, Станислав Саламович», — написала пресс-служба команды.

В июле 2018-го Черчесов подписал договор, рассчитанный на два года с возможностью продления еще на два. Это произошло сразу после домашнего чемпионата мира, на котором сборная России добилась лучшего результата в истории, дойдя до четвертьфинала.

Позднее под руководством Черчесова россиянине обеспечили себе право на участие в чемпионате Европы 2020 года. 12 марта сообщалось, что турнир может быть перенесен на год из-за распространения коронавируса.

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